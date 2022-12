Brand in Grieks restaurant in centrum Assen

Bij Grieks restaurant Delfi aan Nieuwe Huizen in Assen is woensdagmiddag brand uitgebroken. Al snel werd opgeschaald naar middelbrand waarop ook de brandweer van Smilde werd opgeroepen.

Brand snel geblust

De brandweer wist de brand, die gepaard ging met veel rook, snel te blussen. Een persoon is in de ambulance gecontroleerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.