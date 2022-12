Fietser gewond in Rolde

Politieonderzoek

De melding kwam om 15.42 uur binnen bij de meldkamer. Of de man daadwerkelijk is geraakt door een passerende auto of dat de man is geschrokken zal politieonderzoek en eventueel gemaakte beelden van beveiligingscamera`s moeten uitwijzen

Ziekenhuis

Het slachtoffer is nagekeken in de ambulance en hierna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Assen.