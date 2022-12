EOD ingeschakeld na vondst van bijna 700 kilo vuurwerk in woning

In een woning aan het Dijkcentrum in Roosendaal werd donderdagmiddag rond 15.45 uur aangebeld door de politie. Er was een melding binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem dat er een hoop vuurwerk in de woning opgeslagen zou liggen, en agenten wilden dit controleren. 'De informatie uit de anonieme melding bleek correct', zo meldt de politie vrijdag.

Machtiging tot binnentreden

Een bewoonster opende de deur voor de agenten. Met een machtiging tot binnentreden konden de agenten de woning in. Aan de bewoonster werd gevraagd of er illegaal vuurwerk aanwezig was in huis, en zo ja, of ze het dan wilde inleveren. De vrouw wees de agenten aan waar vuurwerk stond. Vervolgens gad ze meerdere malen aan dat er verder geen vuurwerk meer in de woning lag. 'Meerdere malen bleek dat wel het geval te zijn', aldus de politie.

EOD ingeschakeld

In totaal werd er 646 kilo vuurwerk aangetroffen door de politie. Omdat er ook met het vuurwerk geknutseld was, kwam Team Explosieven Verkenners ter plaatse. Vanwege het gevaar voor een ontploffing moest de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie komen om de explosieven onschadelijk te maken.

Dwangsom gemeente

De bewoners worden niet alleen strafrechtelijk vervolgd. Er zitten bestuursrechtelijk ook flinke financiële gevolgen aan het bezitten van dergelijke hoeveelheden vuurwerk. De gemeente Roosendaal heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd aan de bewoners. Als zij zich nog een keer schuldig maken aan dezelfde feiten dan moeten zij dit bedrag betalen.