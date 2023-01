Treinreizigers hadden meer last van treinuitval en vertragingen

Zo was er spraken van 450 verstoringen op het spoor, door bijvoorbeeld sein- of wisselstoringen, computerstoringen of een aanrijding op het spoor. Dat alles leidde tot achtien dagen waarop meer dan 10 procent van de treinen uitviel en nog eens 10 procent dat reed met minstends 5 minuten vertraging. De top van Prorail vindt dat het voor 2023 beter moet ondanks dat ze onder de afgesproken 520 storingen per jaar bleven.