Politiemedewerker aangehouden voor o.a. kinderporno

Een politiemedewerker is woensdag 28 augustus aangehouden op verdenking van seksueel getint contact met minderjarigen en het in bezit hebben van kinderporno. Het betreft een politievrijwilliger. Deze politiemedewerker zit nog vast en is van rechtswege geschorst.

Maandag 13 mei kwam er een melding bij ons binnen over mogelijk seksueel getint contact tussen een minderjarige jongen en een politiemedewerker uit de politie-eenheid Midden-Nederland. In opdracht van het Openbaar Ministerie is de afdeling zeden van de politie een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de 36-jarige man, waarvan gegevensdragers in beslag zijn genomen.

Na technisch onderzoek van die gegevensdragers is de man op 28 augustus aangehouden en van rechtswege geschorst.