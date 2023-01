Man (69) zwaargewond na schietpartij Rotterdam

Zaterdagmiddag is op de Hoge Filterweg in Rotterdam-Kralingen rond 14.30 uur meerdere keren geschoten. 'Een 69-jarige man uit Rotterdam raakte hierbij zwaargewond', zo meldt de politie zaterdag. 'Twee verdachten reden in een witte auto weg. Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie die een groot onderzoek is gestart.