Nog twee arrestaties voor poging afpersing en bedreiging vader en zoon in Breda

De politie heeft zondagochtend in verband met een poging tot afpersing en bedreiging, die donderdagavond 5 januari jl. plaats vond in een woning in Breda, nog twee verdachten aangehouden. 'Het gaat om een 32-jarige Utrechtenaar en een 28-jarige Hilversummer. Vrijdagmiddag werd in Hilversum al een eveneens 28-jarige man aangehouden', zo meldt de politie zondag.