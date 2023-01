VR voor leren reanimatie blijkt effectief

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd voor de Nederlandse politie toont aan dat een virtual reality (VR) applicatie op bepaalde vlakken net zo effectief is als een standaard, klassikale trainingen bij het leren van reanimatie.

De VR applicatie stelt iedereen in staat deze levensreddende techniek te leren zonder voorkennis, ondersteuning of accessoires. Dit betekent dat de Politie hiermee plaats- en tijdonafhankelijk kan trainen en zorgen dat kennis bij de medewerkers op peil blijft.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Sheila Baas met 50 mensen die willekeurig werden ingedeeld in twee groepen. Zij werden voor de training getest op hun ‘parate’ kennis en kregen vervolgens eerst een klassikale training en daarna een VR training, en vice versa. Tussen de trainingen door en aan het eind werden deelnemers getoetst door examinatoren van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bepaalde handelingen, zoals de positie van de handen en hoe ver de borstkas wordt ingedrukt net zo goed te leren zijn via een VR training als een klassikale training. Zaken zoals de ‘algemene prestatie’ en ademhalingsfrequentie zijn beter wanneer er eerst een standaard training wordt gevolgd.

De VR applicatie

De VR applicatie voor reanimatie is door het Utrechtse VR Owl ontwikkelt waarbij nauw is samengewerkt met de Nederlandse Reanimatie Raad. De gebruiker heeft enkel een VR bril en een dubbelgevouwen kussen nodig waardoor de kosten en drempel laag zijn en het volgen van bijvoorbeeld een opfriscursus zeer eenvoudig is.

Aansluiten op digitalisatie en innovatie

Dit jaar verscheen de position paper: de politie van morgen en overmorgen. Hierin kwam als één de kernpunten naar voren dat we moeten blijven investeren in ‘een digitaal vaardige politie die blijvend innovatief is’. Het Team Digitaal Leren & Ontwikkelen (L&O) van de Nederlandse Politie neemt hierin het voortouw met onderzoek naar en de inzet van digitale technieken zoals virtual -en augmented reality.