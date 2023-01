Nieuwe Amsterdamse laadpalen, laadprijzen gaan omhoog

Dit jaar worden er in Amsterdam 1.795 oude laadpalen in de stad vervangen door nieuwe. 'Zo blijft het laadnetwerk betrouwbaar', zo meldt de gemeente Amsterdam donderdag.

Tarieven opladen worden verghoogd

'De tarieven voor het opladen zijn wel gestegen. Dit komt vooral door de stijgende energieprijzen en de verhoging van de BTW van 9 procent naar 21 procent', aldus de gemeente.

Ruim 3.000 openbare laadpalen in Amsterdam

Amsterdam heeft ruim 3.000 openbare laadpalen. Dat komt neer op 6.000 laadpunten. De oudste laadpalen zijn inmiddels toe aan vervanging. De eerste laadpaal werd al in 2009 geplaatst. Intussen gaat het plaatsen van nieuwe extra laadpalen onverminderd door. Zo blijft het netwerk groeien. In 2022 kon iedereen nog zijn mening geven over nieuwe locaties voor toekomstige laadplekken, zie amsterdam.nl/laadpalen.

Vervanging oude laadpalen

Dit jaar neemt het bedrijf Equans 2.535 van de laadpalen over die door Vattenfall zijn geplaatst. Het bedrijf gaat 1.795 daarvan vervangen. Dit gaat stapsgewijs. De oudste laadpalen zijn als eerste aan de beurt. De overige 740 laadpalen krijgen een opknapbeurt. Het vervangen van een laadpaal duurt, net als de opknapbeurt, maximaal een dag. De laadpaal is die dag niet te gebruiken. Maar er zijn altijd voldoende andere laadvoorzieningen in de buurt.

Prijsstijging

De laadprijzen zijn per januari 2023 gestegen. Dit komt voornamelijk door de sterke stijging van de energieprijzen en de verhoging van de BTW. Die is van 9 naar 21 procent gegaan. De kosten voor elektrisch opladen is gekoppeld aan de energieprijs. Die gaat zeker de afgelopen maanden flink op en neer en daardoor kan de laadprijs periodiek verschillen. Daarnaast zijn ook de kosten van de netaansluiting gestegen. Ook buiten Amsterdam stijgen de prijzen aan de laadpaal. De laadprijzen voor openbare laadpalen in Amsterdam voor dit kwartaal zijn hier te vinden.

Laadpalen hergebruiken

De weggehaalde laadpalen worden helemaal hergebruikt. Equans herplaatst de laadpalen die nog goed zijn zoveel mogelijk naar andere plekken, zoals bij kantoren. De overige laadpalen gaan naar een circulaire fabriekshal. Daar worden ze uit elkaar gehaald en krijgen alle onderdelen weer een andere bestemming.

Afspraken met aanbieders

Amsterdam maakt het mogelijk om laadpalen te plaatsen. Marktpartijen zorgen voor de plaatsing, het beheer en de exploitatie van de palen. Op dit moment zijn de aanbieders: Vattenfall, TotalEnergies en Equans. Als u uw auto oplaadt betaalt u met een laadpas of laadapp aan een van deze aanbieders. Net als met tanken. U kunt uw elektrische auto ook bij 34 snelladers van EVBox en Allego/Ecotap opladen of bij een van de 54 snelladers op privéterrein die de markt aanbiedt. Bij meerdere snelladers kunt u ook direct met een creditcard of bankpas betalen.

Amsterdam uitstootvrij

Het is de bedoeling dat in de toekomst alle voertuigen in Amsterdam uitstootvrij (dat is meestal elektrisch) rijden. Om dit doel te halen is het belangrijk dat iedereen straks een plek heeft om te laden. Elektrisch rijden betekent minder schadelijke stoffen als fijnstof en CO₂ en minder geluidsoverlast. Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid. Op dit moment is de Amsterdamse lucht niet gezond genoeg. Dit komt grotendeels door het stadsverkeer. De openbare laadpalen bieden gegarandeerde groene stroom.