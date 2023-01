Wat is benzylalcohol en waar kun je het voor gebruiken

Benzylalcohol is een geheel kleurloze vloeistof met een zwakke aromatische geur. Hoewel de naam misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, wordt deze vloeistof voor ontzettend veel doeleinden gebruikt. De kans is dus groot dat jij (onbewust) vaker producten gebruikt waar deze stof in verwerkt is. Wat benzylalcohol precies is en waar het voor gebruikt wordt, lichten we in dit artikel verder toe.

Waarvoor wordt benzylalcohol gebruikt

Zoals hierboven al kort benoemd wordt benzylalcohol voor ontzettend veel doeleinden gebruikt. Zo is het een bestand onderdeel van persoonlijke verzorgingsproducten. Hierbij kun je denken aan producten zoals deodorant, shampoo of zeep. De functie van de benzylalcohol in deze producten is als geurmiddel, conserveermiddel of oplosmiddel (bijvoorbeeld in parfums). Benzylalcohol kom je ook in voedingsmiddelen tegen, dan wordt het gebruikt als een geur- en smaakstof. Daarnaast is benzylalcohol een natuurlijk bestanddeel van etherische oliën, en werkt het ontsmettend. Zoals je ziet is het een veel voorkomende vloeistof in alledaagse producten. De kans dat jij bewust, of onbewust al eens met benzylalcohol in aanraking bent gekomen is dus groot. Wanneer jij zelf een van bovengenoemde producten produceert of maakt, kun je benzylalcohol kopen bij een chemische leverancier.

Is de stof veilig in gebruik?

Hoewel het misschien een beetje als een chemisch goedje klinkt, is benzylalcohol veilig bij normaal gebruik. Met normaal gebruik bedoelen we dat het product gebruikt wordt, waarvoor het bedoeld is. Producten als zeep, shampoo of tandpasta kun je immers prima veilig gebruiken. Wanneer jij echter besluit om een tube tandpasta op te eten, dan is dat niet gezond en kun je dit verstaan onder abnormaal gebruik. Benzylalcohol is veilig en heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid. Wel kan het voorkomen dat mensen allergisch zijn voor de stof. Dit wordt ook wel een contactallergie genoemd. Deze allergie kan zich uiten in de vorm van huiduitslag, jeuk, bultjes of geïrriteerde slijmvliezen. Vandaar dat leveranciers altijd verplicht zijn om de stof te vermelden op het etiket.

Etherische oliën met benzylalcohol

Benzylalcohol is vaak een natuurlijk ingrediënt van Etherische oliën. Wat is een etherische olie? Een etherische olie is een olie die vervliegt in de lucht. Door het verdampingsproces is de geur van de olie goed merkbaar in de lucht. De oliën worden gemaakt uit plantaardige materialen. Denk hierbij aan bloemen zoals lavendel. Hoewel etherische oliën een olie genoemd worden, bevatten ze geen vet. De oliën hebben verschillende gebruiksmogelijkheden. Zo worden ze vaak gebruikt voor huidverzorging, maar hebben ze ook een positief effect op de luchtwegen. Je kunt etherische oliën op verschillende manieren gebruiken:

- Verstuiving, dit is waarschijnlijk de meest voorkomende manier om optimaal te kunnen genieten van de olie. Door de olie door de lucht te verspreiden zorgt het voor ondersteuning bij de ademhaling en ontspanning. Zo kun je even écht tot rust komen. Goed voor de gezondheid!

- Massage, Etherische oliën worden vaak gebruikt bij massages. De vloeistoffen kunnen namelijk eenvoudig door de verschillende lagen van de huid opgenomen worden. De etherische olie wordt hiervoor vaak gemengd met een plantaardige olie.

- Inname, wanneer je de olie inneemt, is het aan te raden deze te verdunnen met bijvoorbeeld wat honing of suiker. Raadpleeg altijd deskundig advies voordat je olie in gaat nemen. Wanneer je teveel inneemt kan dit schadelijke gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om eerst professioneel advies in te winnen.

- Koken met etherische oliën; de aromatische smaak, en geur van de olie zorgt voor een extra twist aan een gerecht. Gebruik niet te veel olie, één of twee druppels zijn voldoende. Je kunt het gebruik van de olie vergelijken met het gebruik van verse bloemen of planten.

- In bad met de olie; etherische oliën zijn van nature niet of nauwelijks oplosbaar in water. Wanneer je de olie wil gebruiken in bad is het aan te raden deze te mengen met bijvoorbeeld badschuim. Vervolgens kun je heerlijk ontspannen door de aromatische geuren van de olie.

- Inademing, je kunt één of twee druppeltjes olie op een doekje doen en inademen. Dit is goed voor de ademhaling. Wanneer jij verkouden bent kan eucalyptus olie bijvoorbeeld goed helpen om de luchtwegen weer te openen.

Zoals je ziet is benzylalcohol een product dat ontzettend veel gebruikt wordt. Naast bovengenoemde producten wordt benzylalcohol toegepast als oplosmiddel voor inkt, verf of lak en wordt het zelfs gebruikt voor medicijnen. Door het gebruik van de vloeistof kunnen medicijnen makkelijker oplosbaar worden. Hoewel de stof misschien een tikkeltje toxic klinkt, en het gezien wordt als een chemische stof is dat absoluut niet het geval mits het op de juiste manier gebruikt wordt!