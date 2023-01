Jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking

Op zondag 29 januari 2023 organiseert het Nederlands Auschwitz Comité de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam.

Het is dan 78 jaar geleden dat Nederland is bevrijd en is het eveneens 78 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.

Voor het eerst sinds twee jaar kan er weer publiek aanwezig zijn bij de herdenking. Het Comité vindt het van belang dat er een grote opkomst is, als een signaal tegen het opkomend antisemitisme, van buitengewone betekenis. 'Dus is niet alleen uw deelname maar ook die van uw kinderen, familie, vrienden en kennissen, meer dan ooit van grote waarde', aldus het Comité.