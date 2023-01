Politie moet taser inzetten bij aanhouding persoon op de Neude

Zondagmiddag kwamen er meerdere meldingen binnen van omstanders dat er een man met een mes zou zijn gezien op de Voorstraat in Utrecht. De agenten moesten de taser gebruiken om de man onder controle te krijgen.

Agenten zagen de man op de Neude in Utrecht. De man bedreigde hen vervolgens met het gooien van een baksteen en een mes. Toen de baksteen in de richting van de agenten werd gegooid en zij een steekwapen zagen, waarschuwden zij de man en riepen dat hij het wapen moest laten vallen. De man gaf hier geen gehoor aan. Hierop werd de taser (stroomstootwapen) ingezet, waarna de man na korte tijd kon worden overmeesterd. De verdachte is meegenomen en ingesloten voor verhoor.