OM eist cel en terugbetalen 1 miljoen euro voor oplichting met "gasloze CV-ketels"

Een ronkende tekst als onderdeel van een kredietaanvraag van het bedrijf Wubaro. Twee mannen, een Assenaar en een Rodenaar, prijzen een unieke gasloze CV-ketel aan. De ketel haalt hoge temperaturen, is in een dag geïnstalleerd en wordt nog nergens in Nederland aangeboden. De ketel is belangrijk omdat “in Groningen de noodzaak om van de aardgaswinning af te komen een hoge prioriteit heeft.”

Rabobank-krediet van 987.000 euro

De twee krijgen uiteindelijk in 2019 van de Rabobank een krediet van 987.000 euro. De cv-ketel wordt wereldkundig gemaakt en er volgt een lancering op een school in Groningen, waar er twaalf van die ketels worden geplaatst. Daarna verschijnen in diverse media artikelen over de gasloze cv-ketels. Het zou een doorbraak kunnen betekenen bij de verduurzaming van woningen en gebouwen.

Niet zo revolutionair

Toch blijkt de unieke cv-ketel niet zo revolutionair als gedacht. Het zijn Chinese warmtepompen die via Alibaba werden besteld. Daarnaast investeren de mannen vooral in luxeproducten voor privégebruik. Op de school in Groningen blijken uiteindelijk ook Chinese warmtepompen te liggen en geen gasloze CV-ketels.

'Uitvinder'

Vanwege het medeplegen van (een poging tot) oplichting eist het OM tegen een 52-jarige man uit Assen een celstraf van vijf jaar en tegen een 54-jarige man uit Roden een celstraf van zestien maanden. De laatste ging door het leven als uitvinder van de ketel.

Rabobank krijgt argwaan bij 2e kredietaanvraag

De mannen worden ontmaskerd op het moment dat de Rabobank argwaan krijgt. Dik een jaar na de eerste kredietaanvraag volgt er opnieuw een verzoek, dit keer voor liefst twintig miljoen euro. De bank doet na de tweede aanvraag onderzoek waarna duidelijk wordt dat de mannen de boel hebben opgelicht. De bank doet aangifte.

Op verkeerde been gezet

De man uit Assen weet de bank in eerste instantie geraffineerd op het verkeerde been te zetten door zich te omringen met - voor de bank - betrouwbare zakenmensen. Mensen die de verdachte voor zijn karretje spande, terwijl zij zo goed als zeker niets weten van de zwendel. Als er wordt gevraagd naar de pompen, geeft de verdachte steevast aan dat het om een bedrijfsgeheim gaat. Wel worden de betrokkenen rijkelijk betaald door de 52-jarige verdachte.

Leugens

Volgens de officier van justitie geeft de Assenaar zich daarnaast onterecht uit als ingenieur en liegt hij over het feit dat hij leiding had over een bedrijf met 1200 werknemers. Ook schermt de man met een niet bestaande investeerder uit Dubai en geeft hij aan uitvinder te zijn van de koeltechniek waarmee de skihal in dat land wordt gekoeld. Dat laatste blijkt ook niet waar te zijn.

Gasproblematiek

De officier van justitie rekent de verdachten daarnaast zwaar aan dat zij over de rug van de aardgasproblematiek op deze manier geld proberen te verdienen. “Gas en Groningen is een gevoelige combinatie en iedereen die op de proppen komt met een alternatief voor de gaswinning biedt de inwoners van het bevingsgebied hoop. (…) Ze hebben dus niet alleen over de rug van de bank (…), maar in wezen ook over de rug van de slachtoffers van de aardbevingen winst willen maken.”

Verdwenen geld terugbetalen

Naast een gevangenisstraf eist de officier van justitie dat de mannen de Rabobank het verkregen geld terugbetalen. Het verkregen geld is overigens als sneeuw voor de zon verdwenen.