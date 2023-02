Demonstratie tegen verbreding A27

Zij zijn tegen de verbreding van de A27 bij het knooppunt Lunetten. De demonstranten wilde in gesprek met de leidinggevende van Rijkswaterstaat, maar deze gaven hier geen gehoor aan.

Een woordvoerder van minister Harbers van infrastructuur laat aan RTV Utrecht weten dat Op dit moment is de verbreding van de A27 nog niet in beton gegoten. Er is afgesproken dat lokale overheden eerst de ruimte krijgen om met een alternatief te komen. ‘Zolang die gesprekken lopen gaat de schop niet in de grond.’