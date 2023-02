Politie waarschuwt carnaval-gangers voor zakkenrollers

Je feestneus kwijt zijn is nog niet zo erg, maar pas op, want zakkenrollers houden ook van carnaval vieren. 'Dit bleek maar weer in de binnenstad van Breda. De politie hield vrijdag 17 februari meerdere mannen aan op verdenking van zakkenrollen. Let dus goed op je waardevolle spullen en voorkom verlies of diefstal van je legitimatiebewijs, portemonnee of gsm', zo waarschuwt de politie zaterdag.

Zakkenroller betrapt

Een van de slachtoffers werd rond 21.00 uur op de Havermarkt bestolen. Omstanders betrapten de man, waarna hij werd overgedragen aan de aanwezige beveiliging. Even later werd duidelijk dat hij ook een ander had bestolen. Haar telefoon werd eveneens op de Havermarkt uit haar zakken gehaald. Beiden hebben hun telefoon weer terug. De politie nam de 38-jarige man uit De Haag mee naar het politiebureau.

Telefoon uit handen getrokken

Rond 22.30 uur was het weer raak op de Havermarkt. Dit keer werd bij een slachtoffer een telefoon uit de handen getrokken. Omstanders spraken hem aan, waarna de telefoon werd teruggegeven. De 28-jarige man uit Budel werd overgedragen aan de politie. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Station

Eerder in de middag werd er bij het station aan de Gravinnen van Nassauboulevard een 29-jarige man aangehouden op verdenking van zakkenrollen. De politie ontving meerdere signalen dat in die omgeving vooral veel zakkenrollers actief zouden zijn.

Zo voorkomt u dat u wordt gerold

- Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee.

- Stop waardevolle spullen goed en uit het zicht weg.

- Draag uw tas zo veel mogelijk voor u en sluit deze goed af, met de sluiting naar het lichaam.

- Draag geen mobiele telefoon of portemonnee in de achterzak. Daar vallen ze op en worden ze eenvoudig gestolen.

- Zorg voor een app op de telefoon die de locatie door kan geven bij diefstal of verlies (Find my iPhone / Find my device) zodat de politie op zoek kan naar de daders.

Bel 112

- Bent u getuige of slachtoffer van (een poging tot) zakkenrollen en heeft u de dader in het zicht? Bel 112 en probeer een duidelijk signalement van de dader te onthouden of maak een foto van de dader.

- Wees extra alert op drukke plekken.

- Bent u gerold, doe aangifte bij de politie en zorg dat u hierbij de unieke nummers zoals het IMEI-nummer kunt doorgeven.