FNV: Royal FloraHolland krijgt tot vrijdagmiddag om acties te voorkomen

Ultimatum en geluidsprotest

Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen: ‘We zijn het ultimatum vanmorgen netjes bij de directie van Royal FloraHolland komen brengen. De boodschap van de medewerkers is helder: spreek nu heel snel wat beters af over onze salarissen, anders leggen wij het werk neer. Dat is geen loos dreigement, de actiebereidheid is heel groot.’ Woensdagochtend om 07.30 uur werd er door de werknemers een korte werkonderbreking in de vorm van een geluidsprotest gehouden om de directie te laten weten dat het menens is.

Lonen moeten meestijgen met prijzen

Voor de werknemers is het belangrijk dat hun lonen in ieder geval meestijgen met de prijzen in de winkels. Dan kunnen zij hun boodschappen blijven doen en hun rekeningen betalen zonder in geldproblemen te komen.

Halsstarrige houding bloemenveiling

Het overleg met de bloemenveiling is geklapt na zeven moeizame onderhandelingsrondes. Brandenburg: ‘Royal FloraHolland blijft halsstarrig vasthouden aan een schamele €100 bruto per maand en per 1 maart nog 3% erbij. Dat willen ze dan afspreken in een cao van vijftien maanden. Daar redden de mensen het dus echt niet mee.’

Naast leefbaar loon andere afspraken

De FNV eist een cao voor een jaar, die loopt tot en met 31 december 2023. Naast een leefbaar loon wil de vakbond dat de medewerkers een toeslag krijgen voor werken in de kou en dat het sociaal plan wordt verlengd dat in december afliep. Verder een goede regeling waarmee mensen eerder kunnen stoppen met werken en een reiskostenvergoeding van €0,21 per kilometer.

Bijna 2.800 werknemers

Bij Royal FloraHolland werken 2.759 mensen op 4 locaties: Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde.