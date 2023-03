Verhuurder wooncomplex Zuidoost mag minder servicekosten in rekening brengen dan gevorderd

De huurders van een wooncomplex in Amsterdam Zuidoost hoeven van de rechtbank Amsterdam maar een kwart van de door verhuurder Change= in rekening gebrachte servicekosten te betalen.

Een deel van de in rekening gebrachte servicekosten moet uit de huur betaald worden, Change= kijkt niet kritisch genoeg naar facturen van aan haar gelieerde bedrijven en huurders hebben op enkele punten niet ingestemd met een te duur voorzieningenniveau dat zij redelijkerwijs niet hoefden te verwachten. Verder stelde de rechtbank de nutslasten vast op het door de huurcommissie vastgestelde bedrag.

De uitspraak van de rechter betreft de afrekening van de servicekosten voor 2019 van een pand op het Elisabeth Cady Stantonplein, in Amsterdam Zuidoost. De Huurcommissie stelde eerder ook een veel lager bedrag vast dan Change= had berekend. Met dat oordeel was het bedrijf het niet eens. Daarom werd de stap naar de kantonrechter gezet.