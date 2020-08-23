Verdachte aangehouden met politiehond

Om een verdachte aan te houden heeft de politie vannacht vier waarschuwingsschoten gelost. De verdachte is, nadat hij zich in een café op de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost had verstopt, met behulp van een politiehond aangehouden.

Rond middernacht kwam er bij de politie een melding binnen van een bedreiging met een vuurwapen. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze de verdachte zitten in een café op de Eerste Oosterparkstraat. De verdachte rende ervandoor. Buiten werd een vuurwapengelijkend voorwerp aangetroffen. Agenten achtervolgden de man en kwamen via de Oetgenstraat weer uit bij de Eerste Oosterparkstraat. Daar vluchtte de verdachte opnieuw het café in.

In het café zijn op dat moment nog mensen aanwezig. Bezoekers werden gevraagd één voor één naar buiten te komen. Agenten besloten om met een politiehond het pand binnen te gaan. De 36-jarige verdachte uit Zaandam werd aangetroffen en is bij zijn aanhouding door de hond gebeten.

