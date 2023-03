Politiehond bijt verdachte autodief in Haarlem

De politie heeft donderdagochtend in Haarlem twee aanhoudingen verricht na een melding van een auto-inbraak aan de Engelandlaan in Haarlem. Na een achtervolging heeft de politie een 37-jarige man en een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hun rol bij de auto-inbraak wordt onderzocht.

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke auto-inbraak aan de Engelandlaan. Toen de politie op de locatie arriveerden, gingen de verdachten er met hun vluchtauto vandoor. Tijdens deze vlucht is het voertuig ingereden op een politieauto. Hierbij raakte gelukkig niemand gewond.

Na een korte achtervolging, die eindigde aan de Zuidschalkwijkerweg, vluchtte de verdachten richting het Jaagpad. De verdachten zijn vervolgens het water in gesprongen en wisten voorlopig te ontkomen. Met behulp van politiehond Fen hebben de agenten een eerste verdachte aangehouden. Dankzij de inzet van een helikopter heeft de politie, kort na de eerste aanhouding, ook de tweede verdachte kunnen aanhouden.

Bij de aanhouding is één verdachte gebeten door politiehond Fen. Daarnaast is hij door zijn sprong in het water onderkoeld geraakt. Deze man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De andere verdachte is ter plaatse gecontroleerd en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Inmiddels zijn beiden verdachten ingesloten. Hun rol bij de auto-inbraak wordt nader onderzocht.