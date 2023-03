Politie vindt na melding overleden baby in water bij Lekkerkerk

Vrijdagmiddag is er in Zuid-Holland in het water bij de Schuwacht in Lekkerkerk een overleden baby aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Onderzoek

'Op dit moment doen wij onderzoek naar de toedracht', aldus de politie. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het om een jongetje of een meisje gaat. Ook is niet bekend op welke manier de politie de melding over de baby heeft binnengekregen.

Lek

De Schuwacht is een kronkelende weg direct gelegen aan de rivier de Lek.