300.000 Pillen in een loods bij Koudekerk aan den Rijn

'Autobedrijf'

De Delftenaar had de loods gehuurd van de eigenaar van het perceel aan de Lagewaard. Naar eigen zeggen runde hij er een autobedrijf. Alleen bleek tijdens reguliere overheidscontroles niets van een autovoorraad en ook was er nauwelijks gereedschap aanwezig. Later stelde de douane er ook een vreemde geur vast. Toen zij er een drugshond bij haalde, sloeg die aan. Maar de douaniers vonden op dat moment niets.

Verborgen camera

De opsporingsdiensten besloten een verborgen camera op te hangen. Dat gaf wel resultaat. Te zien was hoe er in december 2021 plotseling veel actie was in de loods. Verschillende mannen waren druk met het aanvoeren van materialen waarmee een verborgen ruimte in een auto werd gebouwd. Toen er vervolgens op 28 december ook nog grote hoeveelheden oranje, witte en blauwe pillen werden aangevoerd, besloot de politie in te grijpen.

Speed en XTC

Zij deed een inval in de loods en verrichtte er op heterdaad vier aanhoudingen. Onder de vier waren de twee Hagenaars van 33 en 50 jaar. De 30-jarige Delftenaar was op dat moment niet aanwezig maar werd op 10 januari 2021 in Nootdorp aangehouden. Analyse van de aangetroffen pillen wees uit dat het ging om speed en XTC.

Zwijgrecht

De 33-jarige Hagenaar beriep zich gedurende het hele onderzoek op zijn zwijgrecht. Op zitting verklaarde hij plots dat hij niet wist dat het om drugs ging. Maar volgens de officier van justitie spreken de camerabeelden voor zich. Verder zijn op de telefoon van de 33-jarige Hagenaar onder meer filmpjes en foto’s aangetroffen van de pillen en de verborgen ruimte.

‘Onbekende man’

De 55-jarige Hagenaar reed in de auto waarmee een deel van de pillen werd aangevoerd. Hij legt wisselende verklaringen af. Zo verklaarde hij bij de rechter-commissaris dat een onbekende hem op straat aansprak en vroeg om een tas naar de loods te brengen.

Behoorlijke straatwaarde

Hij zou daarop in zijn gegaan, niet wetende dat er drugs in de tas zat. Een heel onwaarschijnlijk verhaal, aldus de officier van justitie: 'Een tas waarin kilo’s aan XTC-pillen blijken te zitten met een behoorlijke straatwaarde. Het laatste wat je doet is een tas met zoveel waarde aan een wildvreemde geven.' Ook had de Hagenaar bij zijn aanhouding 10.000 euro in contanten bij zich.

Spin in het web

De 30-jarige Delftenaar is volgens het OM de spin in het web. Hij huurde de loods en was de eigenaar van het autobedrijf. Ook bracht en haalde hij op verschillende dagen de inbouwers van de verborgen ruimte naar de loods, zoals de camerabeelden aantonen. Verder controleerde hij het werk aan de auto en had hij overleg met de 33-jarige Hagenaar. De Delftenaar regelde ook een ‘Hollander’ waarmee de 33-jarige Hagenaar zaken moest doen en weigerde hem de sleutel van de loods te geven. Dat onderstreept de onderlinge verhoudingen.

'Gehandeld uit puur eigen gewin'

'Het is enkel aan het optreden van de politie te danken dat 300.000 pillen niet in handen zijn gevallen van gebruikers en verslaafden', aldus de officier van justitie op zitting. 'Verdachten hebben gehandeld vanuit puur eigen gewin. Daarbij hebben ze bewust de keuze gemaakt om een bijdrage leveren aan een criminele wereld waarin zwaar geweld niet wordt geschuwd.'

Strafeis

De officier eiste tegen de Delftenaar zeventig maanden cel, tegen de 33-jarige Hagenaar zestig maanden cel en tegen de 55-jarige Hagenaar 52 maanden cel. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Twee andere op heterdaad aangehouden mannen stonden al eerder voor de rechter. Die veroordeelde beiden toen tot dertig maanden cel voor medeplegen bezit harddrugs en voorbereidingshandelingen.