Automobilist overleden bij ongeval met 3 personenauto's en 2 vrachtwagens

Maandagmiddag is bij een verkeersongeval in het Brabantse Oeffelt een automobilist om het leven gekomen. Het betreft een 74-jarige man uit Demen. Dit meldt de politie maandag.

Overleden

Het ongeval, waarbij drie personenauto's en twee vrachtwagens betrokken waren, gebeurde even na 16.00 uur op de Hapseweg bij Oeffelt. 'Daarbij is één van de personenauto’s onder één van de vrachtauto’s terechtgekomen. De bestuurder van de betreffende auto is helaas komen te overlijden', aldus de politie

Aanhouding

De bestuurder van één van de andere personenauto’s, een 58-jarige man uit Gennep, is als verdachte aangehouden. De verkeersongevallenanalyse onderzoekt de exacte toedracht van het verkeersongeval.