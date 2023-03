Auto vat vlam in garage

De brandweer werd zondagnacht rond 2.20 uur gealarmeerd voor een autobrand op de Van der Aastraat in Boxtel. De auto stond geparkeerd voor een garagebox op de hoek met de Frederik Jan Ottostraat. De vlammen grepen razendsnel om zich heen, het vuur sloeg ook over op de garagebox.

Brandweerlieden doofde de vlammen en slepen de garagedeur open. Uit de garage werden verschillende gasflessen veiliggesteld. Ook werd de naastgelegen woning op Koolmonoxide (CO) gecontroleerd door de brandweer. Door snel ingrijpen van de brandweer kon voorkomen worden dat de garage volledig in brand vloog. Men controleerde met een warmtebeeldcamera en via een ladder op het dak of het vuur volledig gedoofd was. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling.