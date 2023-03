Nederland reserveert € 10 miljoen voor wederopbouw Turkije

Het kabinet reserveert € 10 miljoen voor wederopbouw in Turkije. Deze bijdrage is voor de Turkse regio’s die zijn getroffen door de aardbevingen en waar veel Syrische vluchtelingen worden opgevangen. Dit maakt Nederland vanmiddag bekend tijdens een donorconferentie voor Turkije en Syrië in Brussel.

Dit heeft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maandag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Tijdens de donorconferentie zal de internationale gemeenschap steun toezeggen voor de mensen in de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. Ook zullen de voorlopige uitkomsten van de zogenoemde needs assessments worden gepresenteerd, waarin staat waar de landen het meeste behoefte aan hebben. De conferentie staat onder leiding van de Europese Commissie en Zweden.

Nederland maakt vandaag ook het bedrag bekend dat in totaal beschikbaar is voor noodhulp aan Turkije en Syrië: € 49,7 miljoen. Deze bijdrage omvat de extra steun voor beide landen die is toegezegd naar aanleiding van de aardbevingen en de reguliere noodhulpinzet in Syrië.