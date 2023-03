Wim de Bie (83) overleden

Ernstig ziek

'Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat Wim de Bie op 83-jarige leeftijd in alle rust thuis is overleden in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Den Haag. Wim ging de laatste jaren gebukt onder ernstige gezondheidsproblemen, maar alsnog is zijn dood bij de VPRO aangekomen als een enorme schok', aldus de VPRO.

Duo

Wim de Bie, die sinds 1963 samen met Kees van Kooten het illustere duo 'Van Kooten en De Bie' vormden waren gezichtsbepalend voor de VPRO en zorgden voor hoge kijkcijfers. Ze speelden meestal in op het nieuws en met hun karakteristieke typetjes lieten zij de satire de vrije loop waardoor het bijna leek alsof je naar 'gewone' mensen zat te kijken met hun dagelijkse beslommeringen en problemen.

Vooruitziend en met gevoel voor de tijdsgeest'

'Zijn observaties waren scherp, gevat en ironisch, maar nooit cynisch of grof. Wel vooruitziend', schrijft de VPRO over Wim de Bie.

'Jacobse en Van Es'

Van Kooten en De Bie werden alom geprezen voor de manier waarop ze de tijdsgeest wisten te schetsen. Niet zelden had hun satire voorspellende waarde. Het populisme van hun 'vrije jongens' Jacobse en Van Es had volgens De Bie bijvoorbeeld "breed navolging gekregen".