Dode bij ongeluk met boot op de Maas

De hulpdiensten zijn gelijk met groot materieel uitgerukt. Onder meer duikploegen en boten van de brandweer, een politiehelikopter en traumahelikopter werden daarbij ingezet. Vanwege het grensgebied met België is er ook ondersteuning geboden door de Belgische politie en brandweer. Een van de opvarenden werd korte tijd later uit het water gehaald. Hij was aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De tweede persoon is ter hoogte van Itteren in het water aangetroffen maar bleek te zijn overleden. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt een nader onderzoek ingesteld.