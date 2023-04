Douane onderschept 78 kilo cocaïne

De Douane heeft in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens een reguliere controle in de Rotterdamse haven een partij van 78 kilo verdovende middelen aangetroffen.

De blokken cocaïne, met een straatwaarde van bijna 6 miljoen euro, zaten in de constructie van een met bananen geladen container verstopt. De container was afkomstig uit Ecuador en bestemd voor een bedrijf in de provincie Zeeland. Het bedrijf heeft geen betrokkenheid bij de smokkel van de verdovende middelen.