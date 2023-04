Dit zijn de 5 populairste landen voor een autovakantie in Europa

We gaan weer steeds vaker met de auto op vakantie. Het is voordelig, milieuvriendelijker dan het vliegtuig en biedt veel vrijheid. Natuurlijk is het wel belangrijk om een en ander goed voor te bereiden. Het land van je keuze is daarbij van belang. Waar kun je tanken/elektrisch laden, waar zijn tolwegen en voor welke landen en steden heb je een milieuvignet nodig? Het zijn belangrijke overwegingen. Wij vertellen je meer over hoe je je kunt voorbereiden en wat de vijf de populairste landen in Europa om met de auto naartoe te gaan.

Milieuvignet

In veel landen heb je tegenwoordig een milieuvignet nodig. Steeds meer mensen vragen dit vignet online aan. Het is dan ook de makkelijkste manier om zo'n vignet te krijgen. Zorg dat je het op tijd aanvraagt, want het kan soms enkele weken duren voordat je het ontvangt. Het is ook verstandig om na te gaan waar zich langs je route tank- of elektrische oplaadstations bevinden, zodat er geen onverwachte vertragingen ontstaan door een tekort aan brandstof of stroom. Let er ook op of er tolwegen zijn. Dit is niet alleen van invloed op je budget, maar in sommige landen moeten chauffeurs speciale passen kopen voordat ze bepaalde snelwegen of autowegen mogen gebruiken - Oostenrijk is hier een voorbeeld van. Tot slot is het slim om een gevarendriehoek, veiligheidshesje en verbanddoos aan te schaffen. Dit is in veel landen verplicht en altijd verstandig om bij je te hebben.

Zorg dat je auto in goede staat is

Natuurlijk wil je niet halverwege de reis aan de kant van de weg komen te staan met autopech. Veel ellende kun je voorkomen door te zorgen dat je voertuig in goede conditie is en goede banden heeft. Met andere woorden: controleer of je auto mechanisch in orde is door hem voor vertrek een onderhoudsbeurt te geven. Neem bovendien enkele essentiële zaken mee, zoals een reserveband, startkabels of een acculader voor het geval er onderweg iets misgaat; zelfs als er niets gebeurt, voel je je veiliger als je weet dat ze er zijn! Verder is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke documenten, zoals verzekeringsdekking, pechhulp en dergelijke up-to-date en geldig zijn.

Wat neem je mee

Welke en hoeveel bagage je meeneemt, hangt af van waar je verblijft: camping, hotel, vakantiehuis. Het is belangrijk om dit goed te plannen, zodat je niets tekort komt tijdens je vakantie. Het beste maak je een tijd van te voren een lijst. Door hier de tijd voor te nemen, kun je nog dingen toevoegen en weet je, op het moment dat je gaat pakken, precies wat je allemaal nodig hebt.

De vijf populairste landen voor een autovakantie in Europa:

Duitsland is een enorm groot land met een prachtig, gevarieerd landschap. Omdat het onze naaste buren zijn, is het lekker dichtbij. Vergeet niet dat een emissiesticker nodig kan zijn, afhankelijk van welke steden/stadjes je bezoekt tijdens je reis.

Oostenrijk, het land van de schilderachtige alpendorpjes omringd door hoge bergtoppen en groen bergweiden. Ook vind je er prachtige steden, zoals Wenen en Salzburg. Het land kent een uitstekend wegennet, al moet je er wel rekening mee houden dat je vignetten moet kopen voordat je op bepaalde snelwegen mag rijden.

Zwitserland mag dan wel klein zijn in vergelijking met veel andere Europese landen, maar het heeft veel te bieden op het gebied van bezienswaardigheden! De elegante steden en prachtige meren tegen de achtergrond van majestueuze bergen, zijn perfecte plaatsen om een stop te maken, terwijl prachtige middeleeuwse kastelen verder landinwaarts op ontdekking wachten. Op de Zwitserse Autobahnen heb je meestal vignetten nodig om tol te betalen, dus houd hier rekening mee bij het plannen van je reis!

Frankrijk is nog steeds een van de populairste vakantielanden en een heerlijk land voor een roadtrip of autovakantie. De veelzijdige natuur, eeuwenoude steden, het grote aantal bezienswaardigheden maken het tot een fijne vakantiebestemming. Houd er wel rekening mee dat voor Franse snelwegen vaak tol moet worden betaald, dus controleer altijd van tevoren of dit van toepassing is op de geplande routes.

Roemenië heeft een interessante geschiedenis. Het land is nog minder bekend als vakantiebestemming, maar wint in rap tempo aan populariteit. Het is een prachtige bestemming voor de avontuurlijke reiziger die graag mooie plekjes ontdekt, ongerepte natuur bewondert en door iconische steden wandelt.

Kortom, met de auto op vakantie gaan heeft veel voordelen, maar een goede voorbereiding is essentieel. Zorg ervoor dat je voertuig klaar is voor lange, bestel de nodige milieuvignetten online en onderzoek zorgvuldig de eisen, tolwegen en tarieven die in elk land van toepassing zijn voordat je vertrekt. Fijne vakantie!