ANWB test: een derde van de autobanden onder de maat

Een derde van de vijftig onderzochte zomerbanden zijn niet aan te raden. Dat blijkt uit de ANWB zomerbandentest 2023. Deze banden zijn slecht, onveilig en scoren onvoldoende. In de test blijkt dat er grote verschillen zijn tussen goede en slechte banden ook komt naar voren dat er wel degelijk betaalbare banden zijn die een voldoende of goede beoordeling krijgen.

Dit jaar houdt de ANWB en haar Europese zusterclubs voor het 50ste jaar de zomerbandentest. Ter gelegenheid daarvan is deze editie uitgebreid naar vijftig zomerbanden en is gekozen voor de meest verkochte bandenmaat 205/55 R16. In de test zijn grote verschillen tussen goede en slechte banden. Voor een noodstop op nat wegdek vanaf 80 km per uur (dus plotseling hard remmen op een natte snelweg in de spits) heeft een goede band 35 meter afstand nodig. Maar er zijn banden in de test die hiervoor zelfs 55 meter nodig hebben. Uitgedrukt in restsnelheid, als de auto met goede banden al stil staat, komt de auto met slechte banden nog met 52 km per uur voorbij rijden. Of botst er bovenop. Dit kan dramatische gevolgen hebben.

Van de vijftig geteste zomerbanden worden 19 banden niet aangeraden. Zeven van die 19 krijgen de beoordeling ‘echt slecht’ (onveilig). De andere twaalf scoren onvoldoende (twee sterren), deze banden hebben ondermaatse prestaties zoals een autoband die maar 25.000 km meegaat, waar 40.000 km voor deze bandenmaat de norm is. 21 banden halen een ‘nette voldoende’ en ontvangen drie sterren. In de test blijken zij net minder nauwkeurig, hebben minder grip op het asfalt of een iets langere remweg. Tien banden ontvangen de totale score van vier sterren en zijn goed beoordeeld.

Ook op milieu eigenschappen zijn er grote verschillen. Diverse autobanden in de test blijken maar 25.000 km mee gaan. De beste exemplaren uit de test halen meer dan 70.000 km. En die blijken niet twee keer zo duur. In het verleden was er weinig aandacht voor de slijtagedeeltjes. Een band werd van rubber gemaakt, een natuurproduct. Tegenwoordig worden banden vervaardigd van synthetisch rubber, in feite plastics. Deze slijtagedeeltjes (micro-plastics) belanden langs de kant van de weg, spoelen weg met regen en eindigen zo in de bodem en in oppervlaktewater Zo komen ze in de voedselketen. Voor de Europese Unie gaat het om 500.000 ton per jaar. Het is noodzaak deze hoeveelheid in de komende jaren sterk te verminderen.

Autobanden zijn de afgelopen twee jaar flink duurder geworden, prijsstijgingen van 30 procent ofwel 35 euro per band zijn geen uitzondering. De test laat zien dat zomaar kiezen voor een goedkope band niet de oplossing is. Dan doet de automobilist concessies aan de veiligheid. Er zijn best goedkopere alternatieven (vaak B-merken) op de markt die voldoende of zelfs goed scoren en veilig zijn. Met de testresultaten komen ANWB-leden erachter welke banden veilig zijn.