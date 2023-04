36 maanden gevangenisstraf voor gooien mortierbom in Johan Cruijff ArenA

Een 24-jarige man is veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf voor zijn rol bij het geweld rondom een voetbalwedstrijd tussen Ajax en Benfica in de Johan Cruijff ArenA, op 15 maart 2022.

De man maakte onderdeel uit van een menigte die een deur van het stadion heeft bestormd met het doel deze te forceren zodat mensen zonder toegangsbewijs naar binnen konden. Het uitgeoefende geweld bestond onder andere uit het trappen en slaan tegen de deur en het gooien van verschillende voorwerpen richting de ME, stewards en beveiligers die daar binnen waren. Door de vernielde deur werden daarnaast brandende fakkels en zwaar vuurwerk gegooid. De veroordeelde man gooide een mortierbom naar binnen. De ontploffing hiervan heeft grote gevolgen gehad voor de personen die zich op dat moment in die ruimte bevonden. Zij hebben zich zeer angstig gevoeld. Een aantal ME’rs heeft tinnitus opgelopen en ook andere politieagenten en stewards hadden zwaar gewond kunnen raken.

Avond vol agressie en geweld

Met zijn handelen heeft de man volgens de rechtbank een ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke integriteit en de gezondheid van de slachtoffers. Ook heeft hij bijgedragen aan in de samenleving heersende gevoelens van angst en onveiligheid bij - in dit geval - voetbalwedstrijden. Wat een leuke wedstrijdavond had moeten worden, is geëindigd in een avond vol agressie en geweld rondom het stadion. In dit geval zijn veel mensen getuige geweest van het geweld, omdat er veel mensen, ook kinderen, rondom het stadion aanwezig waren.

Gezien het aantal slachtoffers en potentiële slachtoffers, de enorme agressie waarmee het feit gepaard is gegaan, de uitzonderlijke situatie die daardoor heeft plaatsgevonden en het beperkte inzicht dat verdachte over zijn handelen heeft gegeven vindt de rechtbank een hoge gevangenisstraf op zijn plaatsen heeft hem tot 36 maanden celstraf veroordeeld.