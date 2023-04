Meisje (9) overleden na steekincident in woning Etten-Leur

Het 9-jarige meisje, dat vrijdagochtend zwaargewond raakte bij een steekincident in een woning in Etten-Leur, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie zaterdag.

Kritieke toestand naar ziekenhuis

'Het meisje werd vrijdag in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De aanleiding was een steekpartij in haar woning aan de Leurse Dijk', aldus de politie.

Overleden man buiten de woning aangetroffen

Meerdere hulpdiensten gingen vrijdagochtend rond 05.00 uur naar de woning, omdat er een melding werd gemaakt van een steekpartij. Buiten de woning troffen zij een overleden man aan. Dit bleek de 41-jarige bewoner te zijn. In de woning lag het betreffende 9-jarige zwaargewonde meisje en een gewonde vrouw. De vrouw, echtgenote en moeder, is inmiddels aan haar verwondingen geholpen en is buiten levensgevaar.

Vrouw en kind verwond

Onderzoeksbevindingen tot nu toe wijzen erop dat vermoedelijk de vader zijn kind en vrouw heeft verwond en zichzelf vervolgens van het leven heeft beroofd, al worden andere scenario’s nog altijd onderzocht. Voor zover nu bekend was het gezin niet bekend bij hulpinstanties, justitie of politie.