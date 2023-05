Automobilist rijdt agent aan

Bij de aanhouding van een minderjarige jongen uit Zaandam na het negeren van een stopteken zijn zondagavond 30 april twee politieagenten gewond geraakt. Een van de agenten werd frontaal aangereden en enkele meters over de grond meegesleurd.

Omstreeks 20.00 uur zien agenten tijdens surveillance een persoon op een bromfiets op de Wibautstraat door het rode licht rijden. Ze volgen de bestuurder en geven een stopteken maar deze wordt genegeerd. Vervolgens rijdt de bestuurder wederom door het rode licht. De agenten volgen de bestuurder en proberen met optische signalen zijn aandacht te trekken. Het lukt om contact te krijgen nadat ze hem aanspreken. Niet veel later komt de bestuurder tot stilstand omdat hij een doodlopende straat inrijdt. Nadat de agenten op de Rijshoutweg uit hun dienstvoertuig stappen, rijdt de bestuurder van de bromfiets frontaal tegen één van de twee agenten. De agent wordt enkele meters over de grond meegesleurd en komt hard ten val. De andere aanwezige agent weet de verdachte vast te pakken waarna hij ten valt komt. De verdachte is vervolgens aanhouden. Bij de aanhouding raakt ook de andere agent gewond.

Nadat de verdachte is overgebracht naar het politiebureau gaan de twee agenten naar het ziekenhuis voor controle. Zij maken het ondanks verwondingen zoals schaafwonden en kneuzingen goed. De verdachte zit op dit moment nog vast en zal worden verhoord.