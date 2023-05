Meer vluchten met zakenjets en privévliegtuigen op Schiphol

Het aantal vluchten met zakenjets en privévliegtuigen op Schiphol is toegenomen. Dat blijkt uit een schrijven aan de Kamer van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.Het aantal steeg van 12.763 in 2021 naar 18.132 in 2022.