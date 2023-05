Brand na explosie in restaurant aan het Bijlmerplein

In de nacht van woensdag op donderdag heeft kort een brand gewoed in een restaurant aan het Bijlmerplein. 'De brand is het mogelijk het gevolg van een explosief dat in het pand was afgegaan', zo meldt de politie donderdag.

Zeer harde knal

Politieagenten bevonden zich in het politiebureau aan de Flierbosdreef toen zij rond 02.40 uur een zeer harde knal hoorden. De agenten gingen direct naar buiten en kregen kort daarna het bericht van het Operationeel Centrum dat er een brand zou zijn in een pand aan het Bijlmerplein.

Brand in restaurant

Toen de agenten arriveerden zagen zij dat in het restaurant brand was en dat het vuur zich aan het verspreiden was. De sprinklerinstallatie in het pand trad in werking waardoor het meeste vuur snel gedoofd werd. Niet veel later kwam ook brandweer ter plaatse die de brand snel onder controle had.

Verdacht persoon

Kort voor de enorme knal, zou zich in de omgeving een verdacht persoon hebben opgehouden. Het gaat om een man met een stevig postuur tussen de 1,60 en 1,75 meter lang. Hij had een getinte tot licht getinte huidskleur en was geheel in het zwart gekleed met een capuchon en gedeeltelijke gezichtsbedekking. De man liep uiteindelijk in de richting van de Bijlmerdreef.