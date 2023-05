Twee woningen beschoten in Oude Pekela

Bewoners van een woning in de Scheepvaartstraat in Oude Pekela schrikken woensdagavond 3 mei rond middernacht wakker van twee knallen. Ze denken in eerste instantie aan vuurwerk en gaan weer slapen. Wanneer ze ’s ochtends wakker worden, zien ze een kogelgat in het raam. De politie wordt gealarmeerd en onderzoek is opgestart.