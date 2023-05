Steekincident in Violenstraat in Beilen

Dinsdagavond kregen de hulpdiensten rond 20.30 uur een melding van een steekincident in de Violenstraat in het Drentse Beilen.

Hulpdiensten

Meerdere politieauto's, een ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Wat er zich precies heeft afgespeeld is op dit moment niet duidelijk.

Traumahelikopter

De traumahelikopter is geland op het gras van een voetbalveldje aan de nabijgelegen Reigerlaan. Of er gewonden zijn gevallen is op dit moment nog niet bekend. De politie zal een onderzoek instellen naar de toedracht. Omwonenden zijn erg geschrokken.