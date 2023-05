Man verstopt zich op dak vrachtwagen om celstraf te ontlopen

Het grensoverschrijdend politieteam (GPT) Zevenaar heeft zaterdag 27 mei in Didam een 57-jarige man uit Friesland aangehouden, die gezocht werd om nog een celstraf van negentien maanden uit te zitten. Na nauwe samenwerking tussen leden van het team van Marechaussee, Duitse politie en politie Achterhoek en Rivierenland-Oost werd de gezochte man aangetroffen op het dak van een vrachtwagen in Didam, waar hij zich verstopt had.

Leden van het team startten de zoektocht naar de man, nadat een melding via een ANPR-camera was ontvangen dat de vrachtwagen waarin de man zou kunnen zitten gezien was in de buurt van Didam.

Samen met ondersteunende eenheden van Marechaussee en Politie werd de vrachtwagen op de A18 bij Didam klem gereden.

De opsporingsambtenaren hoorden vervolgens gestommel in de cabine en troffen diverse personen aan. Na een korte zoektocht werd ook de veroordeelde man aangetroffen op het dak van de vrachtwagen.

De 57- jarige man uit Friesland is aangehouden en overgebracht naar een huis van bewaring om zijn straf uit te zitten.