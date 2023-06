Bejaarde man door arrestatieteam aangehouden

In een woning aan de Kwekersweg in Sassenheim is donderdag 1 juni een 70-jarige man aangehouden door een arrestatieteam. Hij wordt ervan verdacht eerder op de dag een groepje minderjarigen te hebben bedreigd met een op een vuurwapen lijkend voorwerp.

Omstreeks 12.10 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er op de Kwekersweg een groepje minderjarigen bedreigd zou zijn door een man. Het groepje meldde dat de man toen hij de deur opende een voorwerp in zijn hand had dat er voor hen uitzag als een vuurwapen. Vanwege het feit dat er volgens de melding mogelijk een vuurwapen in de woning aanwezig kon zijn, werd besloten een arrestatieteam in te zetten voor de aanhouding van de verdachte. Hij is voor verhoor ingesloten, de recherche onderzoekt de zaak en of er daadwerkelijk sprake is geweest van een vuurwapen.