Weer omzetstijging in autohandel in eerste kwartaal 2023

Met een omzet die 22,2 procent hoger lag dan een jaar eerder bleef de omzetontwikkeling in de auto- en motorbranche ook in het eerste kwartaal van 2023 positief. Sinds het tweede kwartaal van 2021 is dat elk kwartaal zo geweest. Deze groei wordt onder andere veroorzaakt door stijgende verkopen en prijsstijgingen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Alle deelbranches van de auto- en motorbranche groeiden met dubbele cijfers ten opzichte van een jaar geleden. De omzet van de importeurs van nieuwe personenauto’s steeg met 44 procent het meest en de handel in en reparatie van personenauto’s zette 21,6 procent meer om.

Er werden meer (elektrische) auto’s verkocht omdat het tekort aan onderdelen en de logistieke problemen zijn opgelost. Elektrische auto’s zijn over het algemeen duurder dan auto’s met een verbrandingsmotor.

De omzet van de branche van zware bedrijfsauto’s ligt al meer dan 2 jaar hoger dan het voorgaande jaar

De omzet groeide met 19,2 procent. In het eerste kwartaal van 2023 was de vraag groter en waren de prijzen hoger. De omzet van caravans, die ook in deze branche zitten, steeg minder hard. De omzet van de handel in en reparatie van motorfietsen nam in het eerste kwartaal met 11 procent toe.

Personeelstekort bij 2 op de 5 bedrijven

De gespannen arbeidsmarkt blijft ook bij de auto-en motorbranche merkbaar. Ongeveer 41,5 procent van de bedrijven gaf aan het begin van het tweede kwartaal van 2023 een tekort aan arbeidskrachten te hebben. Aan het begin van het eerste kwartaal was dit 35,7 procent.

Het aantal vacatures is weer iets toegenomen. In het eerste kwartaal waren er 8,4 duizend vacatures. In het vierde kwartaal van 2022 waren dit er 8,2 duizend.