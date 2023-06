Sleutelrol voor Defensie in grote anti-terreuroefening

Terroristen hebben het gemunt op kritieke infrastructuur in Nederland. Spoorwegen, luchthavens en wegen zijn het doelwit. Hulpdiensten moeten alles in het werk stellen om de terreurcel te ontmantelen en aanslagen te voorkomen. 'Dat was in een notendop de oefening Explosive Lion. Die werd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) georganiseerd en speelde zich de afgelopen 3 dagen af', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Samenwerking tussen verschillende hulpdiensten

Trainingsdoel was de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten die worden ingeschakeld wanneer er sprake is van terreur. Vooral de onderlinge communicatie is dan een aandachtspunt omdat bijvoorbeeld politie, brandweer en Defensie verschillende termen hanteren. Goed en duidelijk overleg is dan cruciaal om miscommunicatie te voorkomen.

Complex

Om het moeilijker te maken was Explosive Lion op verschillende locaties in Nederland. Van een bompakket op Maastricht Airport tot een explosie in een jachthaven in Vianen. Van het stationsplein in Amersfoort tot fort Everdingen waar een ‘bommenfabriek’ was. Het scenario werd steeds complexer om de samenwerking tussen brandweer, politie, de Dienst Speciale Interventies (DSI), de EOD, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op de proef te stellen. Ook de CBRN-Response Eenheid van de landmacht deed mee in het scenario. Beter nu leren van fouten dan wanneer er een echte aanslag plaatsvindt, was het motto.

Snel en daadkrachtig

In Everdingen werden de laatste dag nog wat resten van de fictieve terreurcel ingerekend. Op en rond Utrecht Centraal trainde Defensie met de NS, ProRail, de politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en het Openbaar Ministerie. “We oefenen in verschillende scenario’s van crises en rampen onze processen, de onderlinge communicatie en wie waarvoor verantwoordelijk is”, aldus een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Utrecht. “Oefenen is van essentieel belang, zodat we als het nodig is gezamenlijk snel en daadkrachtig kunnen optreden.”