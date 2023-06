Zeer grote brand in Pieterburen

Omstreeks 06.30 uur werd de brand ontdekt die was uitgebroken in de technisch ruimte van het zwembad. Om de brand snel onder controle te krijgen, schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Door de brand was de chloorlucht van het zwembad in de omgeving te ruiken.

De brand dreigde over te slaan naar omliggende woningen, maar de brandweer wist dat te voorkomen. Ook de chlooropslag van het zwembad is in tact gebleven. De toedracht van de brand is niet bekend.