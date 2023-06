Politieoptreden speelde rol bij het overlijden van arrestant

De Rijksrecherche doet een feitenonderzoek naar aanleiding van het overlijden van een arrestant vrijdag 9 juni in Rotterdam. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het politieoptreden een rol heeft gespeeld bij het overlijden van het slachtoffer.

Onderzoek

Het OM komt tot deze voorlopige conclusie op grond van verklaringen van getuigen, camerabeelden en bevindingen van een forensisch arts. Het OM kan zich voorstellen dat dit veel vragen en emoties oproept. Op dit moment kan het OM geen verdere inhoudelijke mededelingen doen, want het onderzoek is nog in volle gang.

Getuigenoproep

Er waren veel omstanders getuige van het incident op ’s-Gravenweg. Mogelijk hebben zij camerabeelden gemaakt. De Rijksrecherche komt graag met deze personen in contact.