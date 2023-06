Aanrijding scooter met personenwagen

De hulpdiensten werden maandagavond omstreeks 19:30 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de kruising Wijbosscheweg / Structuurweg in Schijndel. Een brommer is aldaar in botsing gekomen met een personenauto. Meerdere ambulances en politie-eenheden kwamen naar de plaats van het ongeval, de schade was aanzienlijk. Een persoon, een jongeman, is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.