Online drugsdealer opgepakt voor versturen 17.000 pakketten

Op verzoek van Duitsland heeft de Nederlandse politie vanochtend een 37-jarige man uit de gemeente Oss van zijn bed gelicht. Hij wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor een omvangrijke internationale drugshandel met het versturen van meer dan 17.000 pakketten met drugs. Bij doorzoekingen in zijn woning en op enkele andere woningen in Gelderland, Brabant en Limburg treft de politie onder andere duizenden euro’s contanten, een vuurwapen, 55 liter aan zuivere amfetamineolie en een kilo amfetaminen aan. Ook zijn verschillende voertuigen in beslag genomen.

In Duitsland liep al langer een onderzoek naar de hoofdverdachte en meerdere betrokken verdachten. Na contact tussen de Duitse politie en de regionale recherche van Oost-Nederland is er vanuit Oost-Nederland aanvullend onderzoek op deze Nederlandse verdachten verricht. De Duitse en Nederlandse politie-eenheden hebben beiden onderzoek gedaan naar het account Mysteryland waarmee de verdachte drugs verhandelde op het darkweb. Het gaat dan om het verhandelen van diverse soft- en harddrugs; 740 kg amfetaminen, 19 kg MDMA, 40.000 tabletten MDMA en 7 kg metamfetaminen. In totaal met een opbrengst van rond de €950.000,-

De Nederlandse verdachten waren verantwoordelijk voor tweewekelijkse ‘leveringen’ van drugs pakketten bij een postagentschap in Duitsland. Deze pakketten gingen vervolgens de hele wereld over. Vandaag is door de politie ook een man aangehouden die verdacht wordt van het vervoer van de drugs vanuit Nederland naar Duitsland. Dit betreft een 78-jarige man uit Lienden. Daarnaast zijn er in woningen in Culemborg, Waalwijk, Dongen en Sittard doorzoekingen geweest en is in Dongen een 58-jarige man aangehouden. Duitsland heeft gevraagd om de overlevering van de aangehouden verdachten. In Duitsland zijn ook twee verdachten aangehouden.

Internationale samenwerking

Bij dit onderzoek is nauw samengewerkt met de Duitse politie, het Internationaal Rechtshulp Centrum in Oost-Nederland, maar ook met andere regionale eenheden en de Landelijke Eenheid van de politie. Door meerdere onderzoeken aan elkaar te koppelen en de nauwe samenwerking met Duitsland is er een totaalbeeld ontstaan waardoor er voldoende bewijs is om de verdachten op te pakken.