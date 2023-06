Landmacht krijgt nieuwe drijvende bruggen

Ondertekening contract

De militaire organisatie ondertekende vrijdag in Utrecht een contract met de firma General Dynamics European Land Systems – Bridge Systems. De landmacht neemt het eerste systeem naar verwachting begin 2025 in gebruik. De rest volgt uiterlijk een jaar later.

Midden- en eindpontons en boten

De aankoop bestaat uit midden- en eindpontons en boten om deze brugdelen op het water te verplaatsen. Ook omvat het een wissellaadsysteem voor wegvervoer en zogenoemde brigde adapter pallets om het materieel het water in te lanceren en eruit te takelen. Extra aanschaf van pontons en boten dienen voor opleiding.

Mobiliteit

Voor hun mobiliteit is het essentieel dat landmachtmilitairen zelf een brug kunnen leggen. Zo zijn ze in staat brede rivieren en andere wateren over te steken. Dat geldt tijdens operationele inzet maar ook bij het ondersteunen van civiele autoriteiten. Denk bijvoorbeeld aan inzet tijdens een watersnoodramp. Of aan de Nijmeegse Vierdaagse. Voor dit wandelevenement leggen militairen jaarlijks een pontonbrug over de Maas bij Cuijk.

Hogere stroomsnelheid

Met de nieuwe systemen vervangt Defensie de verouderde uit 1985 daterende pontonbruggen. Het nieuwe materieel is geschikter bij hogere stroomsnelheid van het water. Ook is het maximale draagvermogen groter. Vermindering van (motor)geluid en uitstoot van schadelijke stoffen draagt daarnaast bij aan de veiligheid van personeel en omgeving.