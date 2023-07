Grote hoeveelheid drugs aangetroffen in garagebox Lijnden

Tijdens een integrale controle van een garageboxencomplex in Lijnden is een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. 'Ook werden spullen voor de opbouw van een hennepkwekerij gevonden, evenals gestolen gereedschappen en een gestolen fiets. Verder was er sprake van verschillende milieuovertredingen en er was nog een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk', zo meldt de gemeente Haarlemmermeer maandag.

60 boxen gecontroleerd

'De controle werd uitgevoerd door de gemeente Haarlemmermeer, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Koninklijke Marechaussee en Liander. Er zijn zo’n 60 boxen gecontroleerd, de overtredingen werden in vijf boxen geconstateerd', aldus de gemeente.

Geen tolerantie voor criminaliteit

Criminele activiteiten leveren gevaar op voor inwoners en het milieu. ‘Criminele activiteiten zijn ontoelaatbaar,’ aldus burgemeester Marianne Schuurmans. ‘Maar wat dit nog erger maakt, is dat anderen door dit soort activiteiten in gevaar worden gebracht. We vonden illegaal vuurwerk, verdovende middelen en spullen voor een hennepkwekerij. En dat in een complex waar vooral hobbyisten aan hun auto sleutelen. Ik moet er niet aan denken dat er brand uit zou breken, terwijl er illegaal vuurwerk in een garagebox ligt, of chemicaliën voor verdovende middelen.’

Integrale controles

De gemeente Haarlemmermeer houdt met grote regelmaat integrale controles samen met de Politie, de Koninklijke Marechausee, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Nederlandse Arbeidsinspectie en Liander. Burgemeester Schuurmans: ‘We leggen onverwachte bezoeken af bij loodseigenaren, bij garageboxen of opslagcontainers. Ook bedrijventerreinen controleren we op deze manier. En dat blijven we doen: criminaliteit en ondermijning mogen niet lonen. Bovendien hebben de inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer recht op een veilige en schone woon- en werkomgeving.’