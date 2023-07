Kabinet Rutte IV gevallen

Het kabinet Rutte IV is vrijdag gevallen. Dit melden diverse media op basis van bronnen in Den Haag.

Asielinstroom

De coalitiepartijen zijn al lang verwikkeld in een discussie rond het migratiebeleid. Vrijdag klapte het overleg uiteindelijk tussen de coalitiepartijen en is er uiteindelijk dus geen overeenstemming bereikt over te nemen maatregelen om de asielinstroom te beperken.

Persconferentie demissionair premier Rutte

De volledige ministerraad houdt vrijdagavond om 21.30 uur nog een bijeenkomst. Daarna zal demissionair premier Rutte een persconferentie geven over d val van van zijn vierde kabinet.