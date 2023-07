Dode en twee zwaargewonden bij steekincident in Leiden

In het centrum van Leiden zijn vrijdagmorgen drie personen zwaargewond geraakt bij een steekincident. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Verdachte op de vlucht geslagen

Omstreeks 09.30 uur vond om nog onduidelijke reden het incident plaats aan de Oude Rijn. Meerdere ambulances en traumahelikopters werden ingezet om de slachtoffers stabiel naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren. De politie is opzoek naar de verdachte die na het incident op de vlucht sloeg. Hierbij is gebruik gemaakt van een politiehelikopter en burgernet.

Update 12.00 uur

Bij het steekincident dat vanmorgen rond 09.30 uur plaatsvond in een pand aan de Oude Rijn is een 66-jarige man uit Leiden overleden. Twee andere slachtoffers raakten gewond, waarvan een ernstig. De politie is een grootschalige zoekactie gestart en zoekt getuigen.

Signalement verdachte

Er is direct een grootschalige zoekactie gestart naar de verdachte. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur, kort haar en een baardje. Hij draagt een blauw t-shirt, donkerkleurige broek en een zwarte pet. Hij is vermoedelijk gewond aan zijn hoofd. Als u de verdachte ziet, benader deze niet zelf maar waarschuw direct de politie via 112.