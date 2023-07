Rode Kruis waarschuwt: bereid je goed voor op mogelijke bosbranden op vakantiebestemming Zuid-Europa

'Check reisadvies'

Het Rode Kruis roept mensen op om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend te volgen. Mensen kunnen de lokale noodnummers van de brandweer, ambulance en politie alvast opslaan in hun telefoon. Het is ook goed als je weet welke alarmsystemen er op je vakantiebestemming worden gebruikt. In Nederland is dat bijvoorbeeld NLalert.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met bosbranden. In Spanje, Griekenland en Zwitserland zijn al duizenden mensen geëvacueerd. De extreme hitte en langere periodes van droogte zorgen ervoor dat het einde nog niet in zicht is.

Tips wat te doen bij natuurbrand

Het Rode Kruis deelt tips om goed voorbereid op vakantie te gaan: volg het nieuws, verken de vluchtroute vanuit je hotel of vakantiehuis en check ook een alternatieve route als het nodig is. Zet een tas klaar voor als je moet evacueren, met daarin je paspoort, verzekeringspas en waardevolle spullen. Als de autoriteiten, zoals politie of brandweer, waarschuwingen geven of oproepen tot evacuatie, volg deze dan altijd op.

Vochtige handdoek

Als je moet vluchten voor brand, zorg dan voor voldoende benzine in de auto en draag stevige schoenen, lange mouwen en een lange broek. Ook is het verstandig om je gezicht tegen de hitte te beschermen met een vochtige handdoek of je voeten in een natte handdoek te wikkelen als je door een klein vuurgebied moet rennen.

Hulp in Rhodos

Op Rhodos helpt het Griekse Rode Kruis met zoek- en reddingsacties, met de evacuatie van mensen en met eerste- en psychosociale hulp. Daarnaast bieden ze onderdak aan de getroffenen en delen ze voedsel en water uit. Ook ondersteunen hulpverleners van het Rode Kruis de brandweer bij het bestrijden van het vuur.

Hitte in Zuid-Europa

De hitte in Zuid-Europa houdt nog even aan. Het Rode Kruis wil daarom nogmaals aandacht vragen voor de maatregelen die mensen moeten treffen om goed om te gaan met de warmte: voldoende water drinken, uit de zon blijven en zware inspanning vermijden. Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen hebben sneller last van hitte.