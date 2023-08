19-jarige man licht zeker 30 slachtoffers op met bankhelpdeskfraude

Nepbankmedewerkers

Het onderzoek naar de man startte naar aanleiding van een aangifte door een oudere vrouw uit Loosdrecht. Op 21 februari werd zij gebeld door een zogenaamde bankmedewerker, met de smoes dat haar rekening gehackt zou zijn. Het slachtoffer moest zo snel mogelijk haar bankpas en pincode in een envelop stoppen en afgeven aan een andere “bankmedewerker” die even later aan de deur stond. De 19-jarige verdachte uit Amsterdam deed zich vermoedelijk voor als deze medewerker. Nadat de envelop was afgegeven, kwam de buurvrouw van het slachtoffer op visite. Zij vertrouwde de zaak niet en hielp de vrouw direct met het bellen naar de bank en blokkeren van haar rekening. Helaas was er toen al voor enkele honderden euro’s gepind bij een supermarkt in de buurt.

Meer dan dertig slachtoffers

Op de camerabeelden van de supermarkt wordt de 19-jarige herkend door de politie. Uit nader onderzoek van de politie bleek dat de man te koppelen was aan zeker dertig andere aangiftes, waarbij slachtoffers de dupe zijn geworden van bankhelpdeskfraudetrucs. In totaal zijn de slachtoffers voor meer dan 130.000 euro opgelicht.

Doorzoeking

De verdachte, een 19-jarige man uit Amsterdam, kon worden aangehouden op maandag 31 juli. Bij de doorzoeking van zijn huis zijn enkele honderden euro’s in beslag genomen en meerdere gegevensdragers. De politie sluit meerdere aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.